Die klare Positionierung der USA an der Seite Israels kommt für den Nahostexperten Aaron David Miller nicht überraschend. Miller arbeitete 24 Jahre lang für das US-Aussenministerium und war Berater bei arabisch-israelischen Verhandlungen. Er sagt, die Unterstützung Israels sei tief in der emotionalen und politischen DNA von Präsident Biden verankert.

Und auch wenn die Vermittlerrolle der USA in Nahost seit Jahren immer mehr geschmälert worden sei, habe Washington immer noch grossen Einfluss in der Region, so Miller. «Ich bin sicher, dass Präsident Joe Biden über humanitäre Hilfe spricht und harte Gespräche mit Netanjahu führt, über die Pläne einer Bodenoffensive.» Biden habe zuletzt auch klar vor zivilen Opfern gewarnt und gesagt, dass es ein Fehler wäre, den Gazastreifen zu besetzen. Auch habe er an die Regeln in einem Krieg erinnert, sagt der Nahostexperte.