Er rannte los, ohne zu zögern: Ein Mann in weissem Hemd stürmt über einen Parkplatz am Bondi Beach, direkt auf einen bewaffneten Angreifer zu. Sekunden später ringt er dem Schützen das Gewehr aus den Händen – eine Szene, die sich am Sonntag während des tödlichen Angriffs auf eine jüdische Chanukka-Feier in Sydney abspielte und inzwischen um die Welt geht. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet, rund 30 verletzt.

Auf den Aufnahmen, die sich rasch in sozialen Medien verbreiteten, ist zu sehen, wie der Mann in einem weissen Hemd auf einen bewaffneten Mann in dunkler Kleidung zuläuft.

Er stösst ihn von hinten zu Boden, entreisst ihm das Gewehr und richtet es kurz auf den Angreifer, bevor er die Waffe auf den Boden legt. Der Schütze stolpert zurück in Richtung einer Brücke, wo sich ein weiterer Angreifer befand. Die Agentur Reuters bestätigte die Echtheit des Videos anhand verifizierter Aufnahmen und identifizierte die Männer als dieselben, die später von der Polizei umstellt wurden.

Held im Spital

Die Identität des Passanten konnte Reuters zunächst nicht bestätigen. Von lokalen Medien wurde er als 43-jähriger Obstladenbesitzer Ahmed al Ahmed identifiziert. Laut dem australischen Sender Seven News wurde der Mann nach dem Vorfall ins Spital gebracht – er erlitt zwei Schussverletzungen.

Die Polizei teilte mit, dass einer der mutmasslichen Schützen getötet wurde, ein weiterer sich in kritischem Zustand befindet. Es wird geprüft, ob ein dritter Täter beteiligt war.

Reaktionen und Lob für den Helden

In den sozialen Medien wird der Passant als «Held» gefeiert. «Dieser australische Mann hat unzählige Leben gerettet», schrieb ein Nutzer auf X. Chris Minns, Premier des Bundesstaates New South Wales, sprach von der «unglaublichsten Szene», die er je gesehen habe. «Dieser Mann ist ein wahrer Held, und ich habe keinen Zweifel, dass heute Abend viele Menschen dank seiner Tapferkeit noch am Leben sind.»

Premierminister Anthony Albanese lobte die «Australier, die auf Gefahr zugelaufen sind, um anderen zu helfen». «Diese Australier sind Helden, und ihre Tapferkeit hat Leben gerettet», sagte er.