In Prag hat sich die EU mit ihren Partnerländern zu einer Demonstration des Schulterschlusses im Konflikt mit Russland getroffen. 44 Staats- und Regierungschefs waren eingeladen, darunter auch Bundespräsident Ignazio Cassis. Europa müsse jetzt die Reihen schliessen, sagt er im SRF-Interview.

Ignazio Cassis Bundespräsident Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Tessiner FDP-Politiker wurde am 20. September 2017 in den Bundesrat gewählt. Seit dem 1. November 2017 ist er Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Cassis ist im Jahr 2022 Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

SRF News: Herr Bundespräsident, es ist das erste Treffen in diesem neuen Format der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Warum braucht es diese Gemeinschaft?

Ignazio Cassis: Weil wir zurzeit gemeinsame Herausforderungen haben, die bedingt sind durch den Krieg in der Ukraine. Ich denke in erster Linie an die Energieengpässe, die wir möglicherweise in den nächsten Monaten erleben werden.

01:01 Video Cassis: «Russland nutzt Energie und Migration als Waffe gegen Europa» Aus Tagesschau vom 06.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

War es die erhoffte Abgrenzung des geografischen Europas von Russland?

Nein. Es war vor allem die Festlegung der Tatsache, dass die russische Aggression in der Ukraine unterschiedliche Krisen verursacht hat, darunter eine Sicherheitskrise, aber auch eine Energiekrise.

Die russische Aggression hat eine Sicherheits- und eine Energiekrise verursacht.

Wir müssen jetzt die Reihen schliessen, um die richtige Antwort auf diese Krise zu finden – unabhängig davon, ob wir EU-Mitglied sind oder nicht.

Sie haben mit Griechenland zusammen eine Diskussionsrunde zu Energie, Klima und Wirtschaft moderiert. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für Sie?

Dass die Integration des Marktes und das Zusammenwirken aller territorialen Ländern auf dem europäischen Kontinent unentbehrlich ist, um eine wirksame Antwort gegen diese Lieferengpässe zu haben. Das ist etwas Konkretes, worauf wir uns auch einigen können, ohne nur über institutionelle Dinge zu sprechen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: EU und Partnerstaaten in Prag Darum geht es bei der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft 06.10.2022 Mit Video

Weitere Treffen sollen folgen. Welche Zukunft sehen Sie für diese Europäische Politische Gemeinschaft?

Ich bin sehr erfreut, als Bundespräsident hier sein zu dürfen und beizutragen zu einer verlässlichen und solidarischen Schweiz in diesem Kontinentaleuropa. Die Idee ist, eine Bilanz zu ziehen. Ich weiss nicht, wann genau diese Bilanz gezogen wird. Aber die Vorstellung ist, dass möglicherweise in regelmässigen Intervallen solche Treffen notwendig sind, um gemeinsame Herausforderungen zu meistern.

Das Gespräch führte Charles Liebherr.