Das Gespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat begonnen.

Beim Gespräch steht der Handelsstreit zwischen China und den USA im Fokus.

Trump und Xi zeigen sich zum Auftakt des Treffens in Südkorea versöhnlich.

Das Treffen der beiden findet in der südkoreanischen Stadt Busan statt. Es ist das erste Treffen von Donald Trump und Xi Jinping seit 2019. Damals trafen sich die beiden während Trumps erster Amtszeit an einem G20-Treffen in Japan. Bei den heutigen Gesprächen soll unter anderem über die US-Zölle auf chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden gesprochen werden.

Lobende Worte vor Gespräch

Xi sagte vor dem Gespräch, zwar seien beide Seiten nicht immer einer Meinung und Reibungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt ab und an normal. Er sei überzeugt, dass beide Seiten sich helfen könnten, erfolgreich zu sein.

Legende: Zur Debatte dürften bei dem Treffen Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf Importe aus der Volksrepublik sowie geopolitische Themen stehen. AP Photo/Mark Schiefelbein

Trump sagte, er gehe davon aus, dass man eine «fantastische Beziehung» für eine «lange Zeit» haben werde. Er lobte Xi als einen grossartigen Führer eines grossartigen Landes. Trump sei zuversichtlich, dass die beiden ein sehr erfolgreiches Treffen haben werden. Xi sei aber ein hartnäckiger Verhandlungspartner, so Trump. «Das ist nicht gut.»

Das Gespräch der beiden werde mehrere Stunden dauern, hiess es vorab.