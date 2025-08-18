Trump, Selenski und Europas Spitzen haben im Weissen Haus über Wege zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine beraten.

Was ist bisher passiert? Trump zeigte sich bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zuversichtlich, dass sein jüngstes Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska Fortschritte gebracht habe. Er deutete an, dass daraus eine neue Dynamik entstehen könnte. Selenski dankte Trump für dessen Engagement, betonte aber, dass ein Frieden «verlässlich und dauerhaft» sein müsse. Die Ukraine sei bereit für einen echten Waffenstillstand und eine neue Sicherheitsarchitektur. Im Anschluss an das bilaterale Treffen kam es zu einem Gespräch mit den anwesenden europäischen Spitzenpolitikern.

Die wichtigsten Aussagen von Donald Trump

Frieden ohne Waffenruhe: Trump erklärte, eine Waffenruhe sei keine Voraussetzung für Friedensverhandlungen.

Dreiergipfel in Aussicht: Sollte das Treffen mit Selenski erfolgreich verlaufen, wolle er ein Dreiertreffen mit Putin und Selenski organisieren.

Sicherheitsgarantien: Trump versprach Schutz für die Ukraine, liess aber offen, wie dieser konkret aussehen soll.

Engagement für Europa: «Die Ukraine ist die erste Verteidigungslinie», sagte Trump – und versprach Unterstützung.

Telefonat mit Putin: Noch am selben Tag wolle Trump mit dem Kremlchef telefonieren.

Die wichtigsten Aussagen von Wolodimir Selenski

Friedenswille: Selenski betonte, die Ukraine wolle Frieden – aber nicht um jeden Preis.

Keine Wahlen im Krieg: Er zeigte sich offen für Wahlen nach Kriegsende, betonte aber, dass unter Kriegsbedingungen keine demokratischen Abstimmungen möglich seien.

Ablehnung von Gebietsverlusten: Selenski bekräftigte, dass territoriale Zugeständnisse nicht zur Debatte stehen.

Das sagen die Europäer

Beim Gespräch mit den angereisten europäischen Spitzenpolitikern, darunter Frankreichs Premier Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte ging es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Der britische Premierminister Keir Starmer betonte die Wichtigkeit solcher Garantien für die Ukraine. «Es ist entscheidend, dass wir an diesem wichtigen Tag rasch Sicherheitsgarantien für die Ukraine erhalten», so Starmer.

Betreffend eines Waffenstillstandes widersprach der Bundeskanzler Friedrich Merz Donald Trump. Er betonte die Notwendigkeit eines Waffenstillstandes, um danach ernsthafte Friedensverhandlungen aufzunehmen.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte einen Waffenstillstand vor einem Gipfeltreffen: «Für ein trilaterales Meeting ist ein Waffenstillstand eine Notwendigkeit», sagt er im Weissen Haus. Sicherheitsgarantien für die Ukraine seien auch Garantien für die Sicherheit Europas, betonte er.

Selenski erklärte, die Ukraine schätze Trumps Engagement in den Friedensbemühungen. Trump sicherte seine Bereitschaft zur weiteren Unterstützung zu: «Wenn ich gebraucht werde, bin ich da», sagte er. Es sei im Interesse aller, eine Lösung zu finden. In einer bis zwei Wochen werde man wissen, ob man im Ukraine-Krieg eine Lösung finden könne.