Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat US-Präsident Donald Trump ihre Friedensnobelpreis-Medaille übergeben.

Machado traf sich heute mit Trump im Weissen Haus in Washington.

Das Weisse Haus äusserte sich nicht sofort dazu, ob Trump die Medaille angenommen habe.

Machado berichtete einer Gruppe von Reportern nach dem Treffen ausführlich, dass sie Trump ihren Preis überreicht habe. Dies sei in Anerkennung seines Engagements für die Freiheit des venezolanischen Volkes geschehen. Fragen von Journalisten, ob Trump die Auszeichnung angenommen habe, liess sie jedoch unbeantwortet.

Legende: Machado berichtete einer Gruppe von Reportern nach dem Treffen, dass sie Trump ihren Preis überreicht habe, gab jedoch keine weiteren Details bekannt. Keystone/Jim Lo Scalzo

Trump hat seit langem öffentlich seinen Wunsch nach dem Preis bekundet, und Machado widmete ihn ihm, als sie ihn letztes Jahr gewann. Das Nobelkomitee hat jedoch erklärt, dass der Friedenspreis nicht übertragbar ist.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline , teilte noch während des Treffens mit, Trump bleibe bei seiner Einschätzung, dass Machado kurzfristig nicht die nötige Unterstützung habe, um das Land zu führen. Trump hatte zuvor bereits Zweifel an Machados Rückhalt geäussert und die Übergangspräsidentin des Landes, Delcy Rodriguez, gelobt.