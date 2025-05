Rodrigo Duterte mit Erdrutschsieg in seiner Heimatstadt

Trotz Haft in Den Haag

Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte dürfte mit einem Erdrutschsieg zum Bürgermeister seiner Heimatstadt Davao gewählt werden.

Dies, obwohl er in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Mordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit inhaftiert ist.

Nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen erreichte Duterte bei der Wahl achtmal mehr Stimmen als der Zweitplatzierte.

Der 80-Jährige war im März wegen seines blutigen «Krieges gegen die Drogen», bei dem Tausende von Menschen getötet wurden, nach Den Haag gebracht worden. Sein Sieg bei den landesweiten Zwischenwahlen ist ein Beweis für den anhaltenden Einfluss Dutertes in der Stadt im Süden des Landes.

Dutertes altes Facebook-Konto wurde mit Glückwunschnachrichten von Anhängern überschwemmt, wobei einige seine Rückkehr forderten, um seinem Volk zu dienen. «Glückwunsch, Tatay (Vater) D! Bringen wir ihn nach Hause», lautete einer der Kommentare.

Seine überraschende Verhaftung durch die philippinische Polizei auf Ersuchen des Strafgerichtshofs sorgte für Empörung bei seinen Anhängern, die dies als Entführung auf Geheiss eines ausländischen Gerichts bezeichneten.

Duterte hat das harte Vorgehen gegen Drogen stets verteidigt, und sein Anwaltsteam behauptete, seine Verhaftung sei unrechtmässig. Der IStGH argumentiert, dass er für Verbrechen verantwortlich ist, die begangen wurden, bevor Duterte die Philippinen 2019 aus dem Gründungsvertrag des IStGH ausgeschlossen hat.

Verhaftung stärkte Unterstützung für Duterte-Familie

Obwohl der Fall vor dem Strafgerichtshof auch mutmassliche Tötungen von Kriminellen durch eine «Todesschwadron» in Davao umfasst, während Duterte Bürgermeister war – was er bestritten hat – haben Analysten gesagt, dass seine Verhaftung die Unterstützung für ihn und seine Familie in Davao und darüber hinaus nur verstärkt hat.

Legende: Anhänger mit Dutertes Konterfei anlässlich seines 80. Geburtstags Ende März 2025. Keystone/FRANCIS R. MALASIG

Auch die beiden Söhne des ehemaligen Präsidenten wurden am Montag in ihren Ämtern bestätigt, einer als Kongressabgeordneter, der andere als Vizebürgermeister von Davao, wo er wahrscheinlich in Abwesenheit seines Vaters das Amt übernehmen wird.

Tochter Sara Duterte im Fokus

Die politische Widerstandsfähigkeit und Dominanz der Familie in Davao könnte sich als entscheidend erweisen, da Dutertes populäre Tochter, Vizepräsidentin Sara Duterte, sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. Diese könnte sie im Falle einer Verurteilung lebenslang aus der Politik verbannen und alle Hoffnungen auf eine Präsidentschafts­kandidatur zunichtemachen.

Legende: Sara Duterte zeigt nach der Stimmabgabe ihren Finger mit der dafür nötigen Tinte. Keystone/Manman Dejeto)

Auf die Frage nach dem wahrscheinlichen Sieg ihres Vaters sagte Sara Duterte am Montag, es würden Pläne gemacht, damit er als Bürgermeister vereidigt werden könne.