Rund sieben Millionen US-Autokreditnehmer konnten Ende 2018 seit mindestens drei Monaten ihre Schulden nicht bedienen.

Die drohende Zahlungsunfähigkeit betrifft vor allem das Subprime-Segment (Kreditnehmer mit meist geringer Bonität) und vor allem junge Schuldner unter 30 Jahren – laut dem FED-Bericht über Haushaltsschulden und Kredite in den USA.

Junge Menschen haben gleichzeitig auch immer mehr Mühe, Kredite zu bezahlen, die sie für Studiengebühren aufnehmen. Die Zahl fauler Autokredite ist höher als nach der Finanzkrise vor zehn Jahren.

Da aber der Autokreditmarkt um ein wesentliches kleiner ist als der Hypothekenmarkt, halten Experten die Ansteckungsgefahr für die Finanzmärkte für beschränkt.

Nicht alle profitieren gleichermassen

Auch wenn Subprime-Kredite heute wie damals in Wertpapiere gebündelt und an Anleger weiterverkauft werden. Die Zahlen würden jedoch laut einem Blog der New Yorker FED darauf hinweisen, dass nicht alle Amerikaner von der starken Wirtschaft gleichermassen profitieren.

Insgesamt stehen US-amerikanische Haushalte mit 13,5 Billionen Dollar in der Kreide – höher denn je.