Die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem amerikanischen und dem französischen Präsidenten kommen zu einem Zeipunkt, in denen sich die beiden Nationen auch wirtschaftlich in die Haare gerieten.

Nachdem Frankreich im Sommer eine Digitalsteuer für internatinal tätige Internet-Unternehmen wie Google, Amazon oder Facebook eingeführt hatte, kündigten die USA kürzlich eine Vergeltung an. Sie drohten mit Strafzöllen auf französische Produkte wie Champagner oder Käse.

Ob es tatsächlich so weit kommt, ist unklar. Nach einem Gespräch zwischen Macron und Trump während des Nato-Treffens in London geben sich die beiden in dieser Hinsicht nun versöhnlich.