Auf der griechischen Insel Euböa brannte es die achte Nacht in Folge. Weitere Ortschaften mussten evakuiert werden.

brannte es die achte Nacht in Folge. Weitere Ortschaften mussten evakuiert werden. Die griechische Regierung will die zerstörten Gebiete schnell wiederaufbauen und den Zivilschutz für die Zukunft rüsten.

Die Situation in der Türkei hat sich etwas entspannt. Italien ist wegen der Hitzewelle in Alarmbereitschaft.

Vor der Ortschaft Kamatriades auf der Insel Euböa rückten am frühen Abend Hunderte Freiwillige an, um gemeinsam mit den Anwohnern und Feuerwehrleuten gegen das Feuer zu kämpfen, das sich dem Ort näherte. Fernsehbilder zeigten grosse Gruppen junger Männer mit Rucksäcken und Masken.

Neben Kamatriades wurden die Ortschaften Istiaia und Avgaria in derselben Region evakuiert. Strom und Wasserversorgung sind in den Brandgebieten ausgefallen, die Feuerwehr musste das Wasser in Löschwagen anliefern.

Bild 1 / 10 Legende: Feuerwehrleute sind aus der Slowakei angereist, um in Griechenland zu helfen. Reuters Bild 2 / 10 Legende: Zwei griechische Feuerwehrmänner und ein slowakischer Feuerwehrmann löschen ein Feuer beim Dorf Avgaria auf Euböa. Reuters Bild 3 / 10 Legende: Beim Ort Kamaria stehen Feuerwehrleute aus Serbien im Einsatz. Keystone Bild 4 / 10 Legende: Viele Freiwillige unterstützen die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten. Keystone Bild 5 / 10 Legende: Ein Helikopter tankt beim Dorf Pefki auf der Insel Euböa Wasser auf. Reuters Bild 6 / 10 Legende: Keystone Bild 7 / 10 Legende: Feuerwehrmänner bringen sich beim Dorf Ellinika in Stellung. Keystone Bild 8 / 10 Legende: Freiwillige warten bei dem Dorf Kamatriades darauf, Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten zu unterstützen. Keystone Bild 9 / 10 Legende: Auf der Insel Euböa toben noch immer Feuer. Keystone Bild 10 / 10 Legende: Löschwasser hat ein Haus im Dorf Kastri überschwemmt. Keystone

Viele der Helfer waren lediglich mit Zweigen bewaffnet, um die nahenden Flammen auszuschlagen. Löschflugzeuge und -helikopter können bei Dunkelheit nicht fliegen.

Regierung plant schnellen Wiederaufbau

Die griechische Regierung will den Zivilschutz in Folge der schweren Brände im Land vollständig umorganisieren. «Künftig wird die Prävention im Mittelpunkt stehen, nicht die Reaktion», sagte Premier Kyriakos Mitsotakis am Montagabend in einer Fernsehansprache. Der Aufbauplan – auch für die Aufforstung, die nach neusten Erkenntnissen erfolgen soll – werde direkt dem Ministerpräsidenten unterstellt.

Fast 2-mal die Fläche des Bodensees abgebrannt Box aufklappen Box zuklappen In Griechenland gibt es erste Untersuchungen zum Ausmass der Schäden. Das geologische Institut der Universität Athen geht aktuell von 90’000 Hektar verbrannter Fläche im ganzen Land aus. Das entspricht rund 1.7-mal der Fläche des Bodensees. Zum Vergleich: Gemäss dem Bundesamt für Umwelt verbrannte in der Schweiz zwischen 2010 und 2019 eine Waldfläche von rund 515 Hektar. Die grösste Fläche ist den Wissenschaftlern zufolge bisher auf der Insel Euböa verbrannt: Rund 51’000 Hektar Wald liegen dort bereits in Asche. Auch die Halbinsel Peloponnes ist stark betroffen, dort sollen in der Region des antiken Olympia 10’000 Hektar verbrannt sein.

Den schnellen Wiederaufbau verbrannter Wohnhäuser und Industriegebäude sowie die Hilfe für andere Brandschäden bei den Bürgern will Athen mit einem Sonderhaushalt von 500 Millionen Euro bewältigen. Die Hilfe für die Menschen soll unbürokratisch über eine Online-Plattform erfolgen. Bereits am Montagmorgen war im Norden Athens mit der Feststellung der Schäden begonnen worden.

Legende: Die Waldbrände haben nahe Athen ganze Landstriche verwüstet. Reuters

In den vergangenen Tagen seien im ganzen Land 586 Feuer ausgebrochen, sagte Mitsotakis. Das Klima wolle er nicht als Entschuldigung für den Verlauf der Brände nehmen, sagte der Premier. Es sei aber sehr wohl der Grund für die schweren Brände: «Es ist offensichtlich, dass die Klimakrise an die Tür des Planeten klopft.»

Insgesamt besteht aber allmählich auch Anlass zur Hoffnung. Zum einen ist so viel verbrannt, dass das Feuer stellenweise von allein erlischt, weil die Flammen keine Nahrung mehr finden. Zum anderen sind die meisten anderen Brände im Land mittlerweile unter Kontrolle, und die Einsatzkräfte können sich auf Euböa konzentrieren.

Türkei schickt Flugzeuge nach Griechenland

Zwar sind im Südwesten der Türkei nach offiziellen Angaben noch drei Brände nicht unter Kontrolle, Wohngebiete sind aber erst mal nicht mehr bedroht. Weil die Situation in Griechenland zurzeit schlimmer sei, werde man zwei Löschflugzeuge zum Nachbarn schicken, sagte Forstminister Bekir Pakdemirli am Montagabend.

Aber bereits heute Dienstag hat der Wind in eben dieser Region einen Brand wieder angeheizt. Flammen und Rauch schlugen im Bezirk Köycegiz in die Höhe, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Ein Reporter des Senders CNN Türk sagte, Funken sprängen immer wieder über und das Feuer breite sich weiter aus. Durch das gebirgige Gelände könnten die Einsatzkräfte den Brand vom Land aus schlecht erreichen und bekämpften die Flammen aus der Luft.