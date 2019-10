Die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) hat zum ersten Mal seit Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien einen Anschlag in Kurdengebieten verübt. In der Stadt Kamischli im Osten von Nordsyrien explodierte am Freitag eine Autobombe vor einem Restaurant. Nach Angaben kurdischer Behörden wurden dabei drei Zivilisten getötet und neun verletzt. Der IS erklärte, der Anschlag habe kurdischen Kämpfern gegolten. Kurdische Behörden erklärten weiter, fünf IS-Kämpfern sei während eines türkischen Bombardements die Flucht aus einem Gefängnis in Kamischli gelungen.

Westliche Staaten fürchten, dass durch die Offensive der Türkei gegen das von der Kurdenmiliz YPG angeführte Rebellenbündnis SDF Tausenden gefangenen IS-Kämpfern die Flucht aus kurdischen Gefangenenlagern gelingen könnte. Dies könne zu einem Wiedererstarken des militärisch in Syrien besiegten IS führen.

Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien muss nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron so rasch wie möglich beendet werden. Das sagte er in einem Telefongespräch mit Trump, wie aus Kreisen des Pariser Präsidialamtes verlautete.