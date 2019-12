Inhalt

Turbulenter Auftakt - Nach Empfang bei der Queen: Nato-Partner gehen an die Arbeit

Der Start war hitzig, nun will das Bündnis am Nato-Jubiläumsgipfels den Blick nach vorn richten. Bei einer Sitzung der 29 Staats- und Regierungschefs in Watford bei London soll es vor allem um die strategische Ausrichtung, aber auch um Verteidigungsausgaben gehen.