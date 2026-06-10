Bei einer Massenschiesserei in Südafrika sind der Polizei zufolge mindestens zwölf Menschen getötet und neun weitere verletzt worden.

Eine Gruppe von etwa zehn mit Maschinengewehren Bewaffneten fiel demnach am Dienstagabend gegen 23 Uhr in eine informelle Siedlung in Cleveland nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg ein und eröffnete das Feuer.

Die Sicherheitskräfte leiteten eine Grossfahndung nach mehr als zehn Verdächtigen ein. Diese seien mit einem weissen Van bei der Siedlung Jumpers im östlich von Johannesburg gelegenen Stadtteil Cleveland vorgefahren. Die Angreifer drangen den Angaben zufolge über zwei Zugänge in das Viertel ein, eröffneten an mehreren Orten das Feuer und flohen anschliessend mit dem Kleinbus. Der Schusswechsel habe mehr als eine Stunde gedauert, sagte ein Anwohner dem Fernsehsender eNCA.

Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar. Die Polizei leitete eine Grossfahndung nach den Tätern ein. Zahlreiche Waffen der Täter seien am Tatort sichergestellt worden.

Legende: In Südafrika werden im Durchschnitt täglich rund 60 Menschen getötet. Keystone/KIM LUDBROOK

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