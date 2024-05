Nach Dauerregen und Hochwasser sind die Rettungskräfte im Westen Deutschlands nach wie vor im Grosseinsatz.

Im Bundesland Saarland sind zahlreiche Häuser evakuiert worden. Die Lage hat sich in der Nacht aber etwas entspannt.

Auch betroffen vom Dauerregen sind der Nordosten Frankreichs sowie der Norden Italiens.

Enorme Regenmengen haben im deutschen Saarland Überflutungen und Erdrutsche verursacht. Seit 1 Uhr stiegen die Pegelstände allerdings nicht mehr, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Die Rettungskräfte seien weiterhin im Grosseinsatz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob am frühen Samstagmorgen alle Unwetterwarnungen auf.

1 / 4 Legende: Feuerwehrleute bewegen sich und ihre LKWs durch das Hochwasser in Saarbrücken. KEYSTONE/Harald Tittel 2 / 4 Legende: Anwohnerinnen und Anwohner des Saarlandes bringen ein Gitter aus dem Hochwasser in Sicherheit. Keystone/Harald Tittel 3 / 4 Legende: Heftiger Dauerregen hat im Saarland vielfache Überflutungen und Erdrutsche verursacht. Keystone/Laszlo Pinter 4 / 4 Legende: Durch die Überschwemmungen sind nach bisherigen Angaben keine Menschen ums Leben gekommen. Keystone/Laszlo Pinter

Nach bisherigen Kenntnissen sind beim schweren Unwetter am Freitag mit stundenlangen Niederschlägen und grossflächigen Überflutungen keine Menschen ums Leben gekommen. Bei einer Evakuierungsaktion habe es einen Verletzten gegeben, sagte der Sprecher des Lagezentrums. Ein Mensch sei ins Wasser gefallen und ins Spital gebracht worden.

Über 3000 Rettungseinsätze im Saarland

Auf Videos sind im Wasser stehende Autos, im Hochwasser feststeckende Wohnwagen und zahlreiche überflutete Strassen zu sehen. Gebäude wurden notdürftig mit Sandsäcken geschützt, teilweise stehen ganze Strassenzüge unter Wasser.

Das Lagezentrum in Saarbrücken registrierte bislang mehr als 3000 Polizei- und Rettungseinsätze im Bundesland. Allein die Polizei im Saarland verzeichnete bis zum frühen Samstagmorgen rund 1000 Einsätze. Hinzu kommen nach Angaben des Saar-Innenministeriums mehr als 2400 Einsätze von Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen.

Deutsche Bahn rät von Reisen ins Saarland ab Box aufklappen Box zuklappen Wegen des Unwetters meldete die Deutsche Bahn massive Beeinträchtigungen und Ausfälle im Zug- und Schienenersatzverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Von nicht notwendigen Reisen ins Saarland sei abzusehen, teilte die Bahn mit. Die Saarbahn kann nach Angaben des Unternehmens nur zwischen Güchenbach und Saargemünd fahren.

Weiterhin angespannt sei die Lage in Blieskastel, da der Pegelstand des Flusses Blies weiter leicht gestiegen sei. Es handle sich um ein Hochwasserereignis, wie es alle 20 bis 50 Jahre stattfinde, teilte das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz mit.

Legende: Auch in Rheinland-Pfalz sind Strassen und Keller wegen des anhaltenden Dauerregens überschwemmt. KEYSTONE/DPA/Andreas Arnold

Die Landeshauptstadt Saarbrücken rief ebenso wie mehrere Kreise eine Grossschadenslage aus. Mehrere Gebäude im Stadtgebiet mussten evakuiert werden. Die Stadt richtete Ausweichquartiere in Schulen und ein Bürgertelefon ein. Im saarländischen Völklingen wurden wegen des Regens Strassenzüge vom Stromnetz genommen. Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz waren Städte vom Dauerregen betroffen.

Unwetter auch in Frankreich

Unwetter mit starkem Regen haben auch in der französischen Grenzregion zu Deutschland für Verkehrsbehinderungen, vollgelaufene Keller und geflutete Ortszentren gesorgt. Menschen kamen durch die Wassermassen in Lothringen und im Elsass aber bislang nicht zu Schaden.

Besondere betroffen war die an das Saarland angrenzende Region um Saint-Avold und Sarreguemines. Innenminister Gérald Darmanin rief die Bewohner zu Vorsicht auf, für die Region sei die Warnstufe rot verhängt worden. Auch im Elsass mussten etliche Kreisstrassen wegen Überschwemmungen gesperrt werden.

Schwere Regenfälle in Norditalien

Zudem wurde Norditalien von Unwettern heimgesucht. Ein 66-jähriger Mann stürzte in der Stadt Cantù südlich von Como in der Lombardei in einen Fluss – seine Leiche wurde am Freitag geborgen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Feuerwehr musste in der Lombardei in 48 Stunden zu rund 1000 Einsätzen ausrücken. Während sich in Mailand die Lage verbessert hat, sorgte Starkregen in Venetien für Überschwemmungen. In der Provinz Padua trat nach einem Dammbruch ein Bach über die Ufer. In Venetien zählten die Einsatzkräfte in zwei Tagen rund 1800 Einsätze. Heftige Niederschläge gab es auch in Venedig.