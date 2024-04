Der massive Temperaturanstieg in der Schweiz überrascht gar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Warum wurde von weniger drastischen Szenarien ausgegangen?

SRF News: Warum übertrifft die Realität die Prognosen der Klimawissenschaft?

SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg: Einerseits natürlich, weil die weltweiten Massnahmen zum Klimaschutz noch immer zu wenig greifen. Und dann auch, weil die regionalen Modelle der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bisher zu optimistisch waren. Diese Modelle haben die Abnahme der Aerosole zu wenig berücksichtigt, also die Feinstaubpartikel aus den Abgasen der Autos, der Industrie oder der Landwirtschaft. Diese winzigen Partikel sind dank diverser Massnahmen stetig zurückgegangen. Das ist sehr gut für unsere Gesundheit. Aber diese Aerosole haben immer auch einen Teil der Sonneneinstrahlung wieder ins All zurückgeworfen und so für eine gewisse Abkühlung gesorgt. Und das fällt jetzt weg.

Wenn die Wissenschaft ihre Prognosen anpassen muss, heisst das für uns alle: Wir müssen uns auf eine neue Welt und neue Erfahrungen einstellen?

Ja, das ist so und das fällt uns schwerer, als wir erwarten. Denn wir gehen ja immer von dem aus, was wir schon erlebt haben. Wir müssen uns bewusst sein, wir erleben dieses neue Klima in der Schweiz mit jetzt plus 2.8 Grad erst seit kurzem. Das heisst, es sind auch mit der Klimaerwärmung Stand jetzt noch viel höhere Extremtemperaturen möglich, also plus 45 Grad in Paris zum Beispiel.

Was bedeuten die neuen Erkenntnisse der Wissenschaft für die Schweizer Politik?

Mein Eindruck ist, dass wir Menschen immer erst dann bereit sind, unsere Gewohnheiten zu ändern und zu handeln, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Es gab zwar frühe und einfach verständliche Warnungen Anfang der 80er Jahre. Aber die Klimaveränderung kam für die meisten doch so schleichend, dass man einfach mal gewartet hat, was da allenfalls kommt. Allerspätestens jetzt wird wohl allen klar sein, wohin die Reise geht. Die beschlossenen Massnahmen reichen jedoch nicht aus, um den Treibhausgasausstoss bis 2050 auf Netto-Null zu senken. Es braucht ein energischeres Handeln, sonst ist das vom Volk beschlossene Ziel nicht zu erreichen.

Das Gespräch führte Daniel Hofer.