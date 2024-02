Legende: Reuters

«Drohnen sind und bleiben auf beiden Seiten ein sehr wichtiges Kriegsgerät», sagt Franke. Die Ukraine habe in den vergangenen zwei Jahren grosse Fortschritte bei der Entwicklung der steuerbaren Fluggeräte gemacht. Doch auch Russland setze viele Drohnen ein. Neben selbst entwickelten sind das auch aus Iran importierte Geräte. Und beide Seiten verfügen inzwischen auch über elektronische Drohnen-Abwehrsysteme. «Deshalb herrscht an der Front auch in diesem Bereich so etwas wie ein Patt: Bewegungen des Feindes werden sehr schnell erkannt, entsprechend schnell wird darauf reagiert», so Franke.

Immerhin: Dank weiterreichender Drohnen sowie Seedrohnen könne die Ukraine inzwischen auch Ziele auf der Krim, in Russland oder im Schwarzen Meer angreifen.