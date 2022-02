Der Ticker startet um 23:30 Uhr

15:45 Ukraine fordert Sicherheitsgarantien Die Ukraine fordert von Russland Sicherheitsgarantien, um Bewegung in die verfahrene Situation zu bekommen. «Ich denke, Russland sollte zu den Ländern gehören, die klare Sicherheitsgarantien geben. Ich habe schon oft vorgeschlagen, dass sich der russische Präsident zu Gesprächen an den Verhandlungstisch setzen sollte», sagt Präsident Wolodimir Selenski. Die weiteren Schritte der Ukraine hingen von den weiteren Aktionen Russlands ab. Legende: Der ukrainische Präsident fordert von Russland Sicherheitsgarantien. imago images

15:15 Russland kündigt «starke Antwort» auf US-Sanktionen an Russland hat auf die von den USA verhängten Sanktionen eine «starke Antwort» angekündigt. Diese müsse «nicht unbedingt symmetrisch, aber austariert und spürbar für die amerikanische Seite» sein, teilte das Aussenministerium in Moskau am Mittwoch mit. Russland habe bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass es die Folgen ausländischer Strafmassnahmen gut abfedern könne, hiess es zudem. «Und mehr noch, der Sanktionsdruck kann unsere Entschlossenheit, unsere Interessen zu verteidigen, nicht beeinflussen.» Die USA hatten – ebenso wie die EU – mit einem Paket von Strafen auf die Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk durch Moskau reagiert. Washington kündigte Sanktionen gegen zwei grosse russische Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer Putins und deren Familien an. Die neuen EU-Massnahmen sehen unter anderem vor, jene 351 Abgeordnete des russischen Parlaments auf die Sanktionsliste zu setzen, die die Anerkennung von Donezk und Luhansk auf den Weg gebracht hatten. Legende: Keystone

14:38 «Alle reden nur, keiner tut etwas»: Erdogan kritisiert Westen Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich über westliche Diplomatie im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland beschwert. «Alle reden nur, keiner tut etwas», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Erdogan am Mittwoch. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz seien in Moskau gewesen, auch US-Präsident Joe Biden rede immer davon, dass man im Gespräch mit Russland sei. «Aber dabei ist nichts herausgekommen», so Erdogan. Nun liege es an der Nato, etwas zu unternehmen. Welche Aktionen er damit meinte, liess Erdogan jedoch offen. Legende: Keystone

14:01 «Millionen Menschen würden unter Kontrolle Russlands geraten» Präsident Putin hat am Dienstagabend präzisiert, dass er die ganzen Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine anerkennt. Und nicht nur das Drittel des Gebiets, das von den Separatisten kontrolliert wird. Was bedeutet das nun? «Die russischen Ambitionen reichen weit über den Status Quo hinaus. Der bisherige Einmarsch dort war eine Formalisierung dessen, was bereits Tatsache war. Zwar völkerrechtlich ausgesprochen gravierend, aber letztendlich hat es keinen Unterschied gemacht. Wenn aber die russischen Truppen weiter in die Ukraine eindringen sollten, hätte das grosse Folgen. Grosse Gebiete würden zusätzlich unter Kontrolle der Russen geraten, und ebenso Millionen von Menschen in der Ukraine», erklärt Fredy Gsteiger, SRF-Experte für internationale Beziehungen. 03:23 Video SRF-Experte Fredy Gsteiger: «Russische Ambitionen reichen weit» Aus Tagesschau vom 23.02.2022. abspielen

13:33 Separatisten-Führer spricht von Provokationen ukrainischer Seite Der Anführer der Separatisten im ostukrainischen Donezk, Denis Puschilin, wirft der Führung in Kiew eine zunehmende Aggression vor. Die Lage sei kritisch geworden. Das Gebiet sei Provokationen ausgesetzt gewesen, die zum Tod von Menschen geführt hätten. Die Mobilmachung in Donezk komme aber voran. «Wir werden siegen.» Die Hilfe des «grossen Russlands» bringe den Sieg. Legende: Reuters

13:06 Privatpersonen in der Ukraine dürfen künftig Waffen tragen Das ukrainische Parlament billigt in erster Lesung einen Gesetzentwurf, der Privatpersonen das Tragen von Schusswaffen und das Handeln zur Selbstverteidigung erlaubt. «Die Verabschiedung dieses Gesetzes liegt voll und ganz im Interesse des Staates und der Gesellschaft», erklären die Verfasser des Gesetzentwurfs. Das Gesetz sei aufgrund «bestehender Bedrohungen und Gefahren für die Bürger der Ukraine» erforderlich. Der Gesetzesentwurf geht nun noch in eine zweite Lesung.

12:48 Institut: Energieembargo würde Russland härter treffen Ein Energieembargo der EU gegen Russland würde die russische Wirtschaft nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hart treffen – die Wirtschaft in Deutschland und der EU aber kaum. Angesichts des eskalierenden Ukrainekonflikts und Sanktionen der Europäer und Amerikaner gegen Russland habe der Ökonom Hendrik Mahlkow am IfW simuliert, mit welchen Handelssanktionen der Westen die russische Wirtschaft am härtesten treffen würde, berichtete das IfW am Mittwoch. «Demnach hätte ein Handelsstopp mit Gas einen Einbruch der russischen Wirtschaftsleistung um knapp 3 Prozent zur Folge, ein Handelsstopp mit Öl einen Einbruch um gut 1 Prozent», lautet der Befund. «Für Deutschland und die EU wären die wirtschaftlichen Schäden in beiden Fällen äusserst gering.» Dabei spielt laut IfW keine Rolle, ob ein Einfuhrembargo seitens der EU verhängt würde, oder ob Russland ein Lieferembargo beschlösse. Legende: Keystone

12:12 IWF und Ukraine nehmen Gespräche auf Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Ukraine nehmen Gespräche auf, um dem osteuropäischen Land weitere Hilfen auszuzahlen. Es sei die zweite Überprüfung des aktuellen Hilfsprogramms, das insgesamt fünf Milliarden Dollar umfasst, teilt der IWF mit. Die Ukraine hofft, dass die Gespräche zu einer Auszahlung in Höhe von 700 Millionen Dollar führen. Die Zusammenarbeit mit dem IWF könnte auch die Finanzmärkte beruhigen, die wegen der militärischen Spannungen mit Russland besorgt sind.

11:30 Kiew verhängt Ausnahmezustand für das ganze Land Angesichts des Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren. Legende: Keystone

11:20 Mehr als 1000 Explosionen im Konfliktgebiet registriert Im Konfliktgebiet in der Ostukraine haben internationale Beobachter erneut mehr als 1000 Explosionen registriert. Besonders betroffen war nach einem Bericht der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Region Luhansk mit 1224 «Verstössen gegen den Waffenstillstand», darunter 1149 Explosionen. In der Region Donezk lag die Zahl bei 703 Verstössen, darunter 332 Explosionen, wie die OSZE in der Ukraine mitteilte. Die Zahlen sind seit Tagen hoch. Die Beobachter besichtigten nach eigenen Angaben zerstörte Gebäude auf dem von ukrainischen Behörden kontrollierten Teil der Region. Legende: «Verstösse gegen den Waffenstillstand» wurden in den Regionen Donezk und Luhansk vermeldet. SRF

10:28 Ukraine fordert Staatsbürger auf, Russland zu verlassen Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen mit Russland hat die Ukraine ihre Staatsbürger zum «unverzüglichen» Verlassen des Nachbarlandes aufgefordert. Das teilte das ukrainische Aussenministerium am Mittwoch mit. Frühere Schätzungen gingen von mehr als drei Millionen Ukrainern aus, die dauerhaft oder zeitweise in Russland leben. Aussenminister Dmytro Kuleba hatte kürzlich Präsident Wolodimir Selenski den Abbruch der diplomatischen Beziehungen angeraten. Kuleba forderte gleichzeitig die Staaten auf, Russland schneller zu sanktionieren.

9:06 USA oder Russland? Israel im Dilemma Israel zeigt sich beunruhigt bezüglich des Konflikts in der Ukraine – und damit demjenigen seiner Partner USA und Russland. Die USA sind Israels wichtigster Geldgeber und Schutzmacht – aber für seine Sicherheit im Nahen Osten ist Israel auch auf seine guten Beziehungen mit Russland angewiesen, welches Machthaber Assad in Syrien stützt und somit den Iran und von ihm finanzierte Milizen von Israel fernhält. «Müsste man sich zwischen Russland und den USA entscheiden, sei es für einzelne Parlamentarier klar, dass sich Israel auf die Seite der USA schlagen würde», sagt Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner. Israels Regierung hat sich inzwischen erstmals zum Konflikt geäussert und sich dabei zu einer Seite bekannt. Israel unterstütze die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine, heisst in der offiziellen Mitteilung der Regierung. Audio So reagiert Israel: Gespräch mit Susanne Brunner 05:46 min, aus SRF 4 News aktuell vom 23.02.2022. abspielen. Laufzeit 05:46 Minuten.

8:15 Amherd zu möglichem Einsatz der Schweizer Armee Die jüngste Eskalation im Ukraine-Konflikt bereitet der Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd grosse Sorgen. Sie rechne nicht damit, dass die Schweizer Armee in ihrer Kernaufgabe der Verteidigung betroffen sein werde. Aber der Bundesrat sei wachsam. Denkbar sei, dass die Armee für die Unterstützung ziviler Behörden eingesetzt werden müsse, um die indirekten Folgen der Krise zu bewältigen. Die Schweiz sei in mehrerer Hinsicht betroffen, je nachdem, wie sich die Lage entwickle. «Wenn der Konflikt weiter eskaliert, kann die Schweiz durch Flüchtlingsbewegungen, Störungen in der Energieversorgung oder auch durch Cyber-Attacken betroffen sein», sagte Amherd.

Auf die Frage, ob die Schweiz Sanktionen der EU und der USA mittragen werde, unterstrich Amherd, dass die Anerkennung der Volksrepubliken in der Ostukraine durch Russland völkerrechtswidrig sei. Bereits bei der Annexion der Krim durch Russland 2014 habe die Schweiz dafür gesorgt, dass die Sanktionen nicht umgangen werden.

7:10 Putin grundsätzlich bereit für «diplomatische Lösungen» Der russische Präsident Wladimir Putin versicherte am Mittwoch, er sei bereit, in der aktuellen Krise mit der Ukraine und dem Westen «diplomatische Lösungen» zu finden, betonte aber gleichzeitig, dass die Interessen und die Sicherheit seines Landes «nicht verhandelbar» seien. «Unser Land ist immer offen für einen direkten und ehrlichen Dialog, um diplomatische Lösungen für die komplexesten Probleme zu finden. Die Interessen und die Sicherheit unserer Bürger sind jedoch für uns nicht verhandelbar», sagte Putin in einer Fernsehansprache anlässlich des heutigen Vaterlandstages in Russland.

6:06 Ungarn sichert Grenze zur Ukraine Das EU- und Nato-Land Ungarn verlegt angesichts der Zuspitzung der Lage in der östlichen Ukraine Truppen an seine Grenze zur Ukraine. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf Verteidigungsminister Tibor Benkö. Im Falle einer Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine sei davon auszugehen, dass sich die Kampfhandlungen auch auf Kiew sowie die an Ungarn grenzende Region Transkarpatien ausweiten können, zitierte die Agentur den Minister. Die Grenze zwischen Ungarn und der Ukraine ist etwa 140 Kilometer lang. Die ungarischen Streitkräfte hätten gegebenenfalls die Aufgabe zu verhindern, dass bewaffnete Gruppen auf ungarisches Territorium gelangen. Ausserdem müsse das Militär eventuell für Flüchtlingsströme vorbereitet sein und andere humanitäre Aufgaben wahrnehmen. Legende: SRF

4:53 Auch Kanada, Japan und Australien verhängen Sanktionen Kanada hat sich der Reihe von Sanktionen der USA gegen Russland angeschlossen. Kanadier dürften künftig ebenfalls keine russischen Staatsanleihen mehr kaufen oder mit zwei staatlichen russischen Banken Geschäfte machen, teilte die Regierung am Dienstag in Ottawa mit. Auch werde man Mitglieder des russischen Parlamentes bestrafen, die für die Anerkennung der separatistischen Regionen Luhansk und Donezk gestimmt hatten. Australien hat sich ebenfalls anderen westlichen Staaten angeschlossen und finanzielle Sanktionen gegen Russland verhängt. Dabei gehe es speziell um gezielte Reiseverbote und finanzielle Bestrafungen für Mitglieder des russischen Sicherheitsrates sowie umfassende Sanktionen für die von Moskau anerkannten Regionen Donezk und Luhansk, teilte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch mit. Auch Japan ergreift gegen Russland erste Strafmassnahmen. Das Sanktionspaket umfasse das Verbot der Emission russischer Anleihen in Japan und das Einfrieren der Vermögenswerte bestimmter russischer Personen, sagt Staatschef Fumio Kishida. Die Regierung in Tokio werde weitere Schritte in Erwägung ziehen, sollte sich die Lage in der Ukraine verschlechtern.

2:59 «Schmerzhaft für Russland» – Ukraine begrüsst US-Sanktionen Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hat die Sanktionen der USA gegen Russland begrüsst. «Die Sanktionen, die heute angekündigt wurden, richten sich gegen Russland und sind sehr spezifisch. Sie sind schmerzhaft», sagte er. Man sei allerdings am Montag etwas «verwundert» gewesen, als die US-Regierung ihre ersten Massnahmen ankündigte, so Kuleba. Die US-Regierung hatte nach Moskaus Entscheidung, die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anzuerkennen, Geschäfte mit oder in diesen Gebieten für US-Personen verboten. «Wir haben nicht gesehen, wie Russland, das diese Anerkennung gewährt hat, bestraft wird», sagte Kuleba. Das habe sich nun aber geändert. Am Dienstag hatte US-Präsident Joe Biden schliesslich angekündigt, Sanktionen gegen zwei russische Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen drei Unterstützer Putins und deren Angehörige einzuführen. «Wir können ihn immer noch stoppen, wenn wir (...) weiterhin Druck auf ihn ausüben», sagte der Ukrainer mit Blick auf Putin. 04:13 Video Internationale Sanktionen gegen Russland Aus 10 vor 10 vom 22.02.2022. abspielen

1:23 Slowakei bereitet sich auf Flüchtlingswelle vor Das direkt an die Ukraine grenzende EU- und Nato-Land Slowakei hat die Kampfbereitschaft seiner Armee erhöht. Verteidigungsminister Jaroslav Nad erklärte am Dienstag nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates der staatlichen Nachrichtenagentur TASR, man rechne aber vorerst nicht mit einer direkten militärischen Bedrohung, sondern bereite sich auf eine mögliche Flüchtlingswelle vor. Abhängig von der weiteren Entwicklung im Nachbarland werde man die Zahl der Soldaten und auch Polizisten an der Grenze erhöhen. Davor hatte Staatspräsidentin Zuzana Caputova das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine als «Akt der militärischen Aggression und Okkupation» verurteilt. Der russische Präsident Wladimir Putin habe «in seiner langen Rede praktisch das Recht der Ukraine auf einen eigenen Staat bestritten». In derselben Rede habe Putin aber auch die Souveränität der Slowakei und anderer ostmitteleuropäischer Staaten infrage gestellt.

23:21 Truppenverlegungen der USA nach Osteuropa Die US-Regierung verlegt zusätzliche Soldaten und Ausrüstung nach Osteuropa. Das habe Verteidigungsminister Lloyd Austin auf Geheiss von Präsident Joe Biden angeordnet, erklärte ein hoher Regierungsbeamter. Die Kräfte umfassen ein Infanteriebataillon mit etwa 800 Militärs, das von Italien ins Baltikum verlegt wird. Aus Deutschland sollen bis zu acht F-35-Kampfjets «an mehrere Einsatzorte entlang der Nato-Ostflanke» sowie ein Kampfhubschrauber-Bataillon mit 20 AH-64-Kampfhubschraubern ins Baltikum geschickt werden. Ausserdem wird ein Kampfhubschrauber-Kommando von Griechenland nach Polen verlegt. Der Regierungsbeamte betonte, dass die Verlegungen vorübergehender Natur seien. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 90’000 Armeeangehörige in Europa stationiert. Biden hatte zuvor die Verlegung von US-Soldaten und Ausrüstung in die drei baltischen Nato-Partner Estland, Lettland und Litauen genehmigt. «Lassen Sie mich deutlich sein: Das sind von unserer Seite aus defensive Schritte. Wir haben keinen Plan, gegen Russland zu kämpfen», sagte Biden. Die USA würden aber «jeden Zentimeter» des Nato-Bündnisgebiets verteidigen, falls nötig.