«Die Menschen in der Ukraine fühlen sich zunehmend in einer unsicheren Lage im eigenen Land», so Luzia Tschirky, SRF-Korrespondentin in Kiew. «Die neusten Entwicklungen, gerade im Osten des Landes, in den Gebieten Donezk und Luhansk, die kontrolliert werden von Russland-unterstützten Separatisten, bereiten aktuell grosse Sorgen. Die Oberhäupter dieser sogenannten Separatistengebiete haben heute erklärt, sie würden eine grosse Zahl der Menschen aus den Städten nach Russland evakuieren wollen. Gleichzeitig steigt die Anzahl der anwesenden russischen Kriegsreporter vor Ort. Das gibt doch erhöhten Grund zur Sorge und die Menschen in der Ukraine befürchten, es könnte in den nächsten Tagen zu einer Eskalation des Konflikts kommen.»