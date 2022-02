Russland hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit China ein alternatives Zahlungsabwicklungssystem entwickelt. Laut Astrov ist dieses System momentan nur beschränkt einsatzfähig – vor allem in Binnenzahlungsverkehr sowie in Transaktionen innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion und mit China. Mittelfristig ist jedoch davon auszugehen, dass das System ausgebaut wird und zu einer echten Alternative zu SWIFT werden kann.