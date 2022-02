USA bieten der Ukraine Kreditgarantie in Milliardenhöhe

Die Vereinigten Staaten bieten der Ukraine eine staatliche Kreditgarantie von bis zu einer Milliarde US-Dollar an.

Sie wollen damit der Wirtschaft des Landes unter dem Druck der militärischen Aufrüstung Russlands helfen, erklärte Aussenminister Antony Blinken.

06:39 Video Sorge vor Eskalation im Ukraine-Konflikt Aus Tagesschau vom 12.02.2022. abspielen

Die US-Regierung will der Ukraine unter die Arme greifen. Mit dem Angebot solle das Land unter anderem seine wirtschaftliche Reformagenda umsetzen. Der Milliardenkredit werde die Fähigkeit der Ukraine stärken, angesichts des «destabilisierenden Verhaltens Russlands» wirtschaftliche Stabilität, Wachstum und Wohlstand für die Bevölkerung zu gewährleisten, hiess es.

Die USA hätten der Ukraine bereits drei derartige Kreditgarantien gewährt, hiess es weiter. Seit 2014 stellten die Vereinigten Staaten dem Aussenministerium zufolge mehr als zwei Milliarden US-Dollar an Entwicklungshilfe für die Ukraine bereit.

04:25 Video Aus dem Archiv: Scholz stärkt der Ukraine den Rücken Aus 10 vor 10 vom 14.02.2022. abspielen

Die G7-Staaten unterstützten die Ukraine eigenen Angaben zufolge zusammen mit internationalen Finanzinstituten und dem Internationalen Währungsfonds seit 2014 mit Dutzenden Milliarden US-Dollar Hilfen und Krediten.

Selenski ruft zum «Tag der Einheit» auf

Den morgigen Mittwoch hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski derweil per Dekret zum «Tag der Einheit» erklärt – nach Warnungen des US-Verteidigungsministeriums vor einem möglichen russischen Einmarsch. Selenski rief die Bevölkerung auf, im ganzen Land Flaggen zu hissen und am Mittwochmorgen um 10 Uhr die Landeshymne zu singen. In seiner Rede wies er russische Vorwürfe zurück, eine Offensive gegen die abtrünnigen Ost-ukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk vorzubereiten.