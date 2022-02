Das US-Aussenministerium hat die US-Bürgerinnen und -Bürger in Belarus angesichts der heftigen Spannungen in der Ukraine-Krise aufgerufen, «unverzüglich» das Land zu verlassen. «US-Bürger, die sich in Belarus aufhalten, sollten unverzüglich auf kommerziellem oder privatem Wege ausreisen», hiess es in den angepassten Reisehinweisen am Montagabend (Ortszeit). Die Situation sei «aufgrund einer Zunahme ungewöhnlicher und besorgniserregender russischer Militäraktivitäten» unvorhersehbar.

Das US-Aussenministerium passte auch seine Reisehinweise für die Republik Moldau an – ein Nachbarland der Ukraine. Auch hier ergänzte das Ministerium die «ungewöhnlichen und besorgniserregenden russischen Militäraktivitäten rund um die Ukraine».