Wenn im Völkerrecht Sachverhalte auf bestimmte Tatbestände zutreffen, entwickelt sich in der Regel eine Rechtsfolge. Was sind also die Konsequenzen, wenn ein Staat als Kriegspartei gilt? Würden beispielsweise beim unwahrscheinlichen Fall, dass Deutschland Truppen in die Ukraine schickt, Berlin, München oder Köln zu legitimen Kriegszielen für Russland? Oder dürfte der Kreml Washington angreifen, wenn die Nato – im ebenfalls unwahrscheinlichen Fall – eine Flugverbotszone über der Ukraine errichten würde?

Sollten, um beim Beispiel Deutschland zu bleiben, deutsche Truppen in die Ukraine entsendet werden, bedeutet dies gemäss der Völkerrechtsprofessorin Anna Petrig vor allem eines: «Die deutschen Truppen in der Ukraine wären dann ein rechtmässiges Ziel von russischen Angriffen.» Der Grund: Nach dem humanitären Völkerrecht seien militärische Personen und Material eben auch rechtmässige Ziele.

Petrig betont aber: «Ein Angriff auf Deutschland wäre weiterhin verboten, denn Deutschland würde die Ukraine im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung militärisch unterstützen.» Dies sei völkerrechtlich gedeckt. «Die Ukraine darf sich gegen den Angriff von Russland alleine oder zusammen mit anderen Staaten verteidigen», sagt Petrig. Dieses Argumentationsmuster lasse sich auch auf das Beispiel mit der Flugverbotszone anwenden. Auch in diesem Fall dürften Nato-Staaten nicht durch Russland angegriffen werden, so Petrig.