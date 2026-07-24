Zum dritten Mal innert kurzer Zeit hat das ukrainische Militär Warenlager des russischen Online-Händlers Wildberries beschossen. Videos zeigen massive, schwarzrote Rauchsäulen. Russland sagt, durch die Angriffe seien mehrere Mitarbeitende von Wildberries getötet worden. SRF-Korrespondent David Nauer erklärt, warum die Ukraine nun auch zivile Ziele in Russland angreift.

David Nauer Ukraine- und Russland-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen David Nauer ist Ukraine- und Russland-Korrespondent bei SRF TV. Von 2016 bis 2021 war er als Radio-Korrespondent in Russland tätig. Zuvor war er Russland-Korrespondent des «Tages-Anzeigers». Nauer reist seit Beginn des russischen Angriffskriegs regelmässig in die Ukraine. Mehr Artikel von David Nauer

Warum greift die Ukraine ausgerechnet diese Firma an?

Laut ukrainischen Angaben werden über Wildberries auch militärische Güter vertrieben. Das stimmt: Im Online-Shop kann man etwa militärische Splitterschutzwesten kaufen. Es werden auch Drohnen und Zubehörteile für Drohnen angeboten. Zum Beispiel Glasfaserkabel, die zwölf Kilometer lang sind. Aus ukrainischer Sicht ist Wildberries deswegen Teil der russischen Kriegsmaschinerie – und damit ein legitimes Ziel.

Legende: Kilometerlange Glasfaserkabel stehen kaum auf der Einkaufliste von Zivilisten. Die russische wie auch die ukrainische Armee brauchen solche Kabel, um ihre Drohnen an der Front möglichst unerkannt zu lenken. Getty Images/Global Images/Viktor Fridshon

Den Ukrainern geht es aber auch darum, die russische Wirtschaft möglichst stark zu schädigen. Dafür sind die Lagerhäuser von Wildberries ein gutes Ziel. Sie sind gross, man kann sie also leicht treffen. Nach den Angriffen brechen heftige Brände aus. Russische Medien haben berechnet, dass bisher Schäden in Höhe von umgerechnet zwei Milliarden Franken entstanden sind.

Legende: Aus Kiews Sicht haben sich die Attacken gelohnt: Denn die Drohnen kosten nur einige zehntausend Franken. Bild: Attacke auf Warenhaus in Elektrostal, 50 Kilometer östlich von Moskau. Reuters/Stringer

Welche Bedeutung hat Wildberries in Russland?

Es ist der grösste Online-Händler im Land – ein Milliardenkonzern. Die Firma funktioniert ähnlich wie Amazon. Viele grosse und kleine Händler vertreiben ihre Waren via Wildberries. Die Firma wickelt den Bestellvorgang, die Bezahlung und die Logistik ab.

Legende: Unkomplizierter Bestellvorgang, schnelle Lieferung: SRF-Korrespondent David Nauer hat vor dem Krieg jahrelang in Moskau gelebt – und auch selbst bei Wildberries eingekauft. Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov (Archiv)

Wie erfolgreich ist die Ukraine mit ihren Angriffen?

Die Attacken haben einen erheblichen Effekt. Die Leidtragenden sind vor allem tausende kleinere und mittlere Unternehmen, die ihre Waren bei Wildberries lagern. Auf den sozialen Medien beklagen sich etliche Händler über riesige Verluste.

Nach viereinhalb Jahren Krieg wollen die Ukrainer, dass die Russen den Krieg auch einmal richtig zu spüren bekommen.

Wildberries hat erst kürzlich die Vertragsbedingungen mit seinen Verkäufern geändert. Demnach haftet der Konzern im Fall von höherer Gewalt nicht mehr für den Verlust von Waren in den Lagerhäusern. Die kleinen und mittleren Händler bleiben damit auf den Verlusten sitzen. Auch das ist Teil der ukrainischen Strategie: Nach viereinhalb Jahren Krieg wollen die Ukrainer, dass die Russen den Krieg auch einmal richtig zu spüren bekommen.

Wie viel Rückhalt haben die Angriffe in der Ukraine?

In der Ukraine selbst werden diese Attacken durchs Band begrüsst, wenn nicht sogar gefeiert. Das mag zynisch klingen. In gewisser Weise ist es aber aus ukrainischer Sicht verständlich. Russland attackiert seit Jahren zivile Ziele in der Ukraine. Zahlreiche Städte und Dörfer in der Ukraine sind komplett zerstört worden. Die Russen beschiessen systematisch Postbüros, Einkaufszentren, Elektrizitätswerke, Brücken, Strassen, Schulen und Spitäler. Russland führt eine Art totalen Krieg gegen die Ukraine. Angesichts dessen geben nun auch die Ukrainer ihre Zurückhaltung auf.

Legende: In den letzten Wochen und Monaten hat sich die Ukraine vor allem darauf fokussiert, russische Ölraffinerien und Öllager zu attackieren. Bild: Brennende Ölraffinerie bei Moskau (18. Juni 2026) Getty Imags/Anadolu/Sefa Karacan

Wie passen die Attacken in die grössere Kriegsstrategie?

Militärisch betrachtet passen die Attacken auf Wildberries perfekt in die ukrainische Strategie. Die Ukrainer attackieren die Ziele im russischen Hinterland, die den Russen wirtschaftlich am meisten weh tun – und sie mit ihren beschränkten Mitteln am meisten Schaden anrichten können. Kiews Plan ist es, die russische Wirtschaft derart stark zu schädigen, dass sich der Kreml den Krieg irgendwann nicht mehr leisten kann. Ob der Plan aufgeht, lässt sich kaum abschätzen. Aber die Ukrainer hoffen, dass sie auf diese Art einen Frieden erzwingen können.