- Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist erneut Ziel von russischen Angriffen gewesen. In der Nacht waren laut übereinstimmenden Berichten, Dutzende Explosionen zu hören.
- In fünf Stadtteilen von Kiew brachen wegen der Angriffe Brände aus. Mindestens acht Menschen wurden verletzt.
- Die Ukraine hat zwei Warenlager eines Online-Händlers in Russland mit Drohnen angegriffen. Dabei wurden mindestens acht Menschen getötet und Dutzende verletzt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Angriff auf Kiew: Brände in fünf Stadtteilen ausgebrochen
- Massive russische Angriffe auf Kiew
- Selenski verspricht Demonstranten Entscheidungen zur Armee
- Aktualisierte Todeszahl nach ukrainischen Drohnenangriffen
- Selenski: Zwei wichtige Logistikzentren in Russland attackiert
- Ein Todesopfer bei russischem Angriff auf Hafen von Odessa
- Ukrainische Gegenangriffe: Tote und Verletzte in Russland
- Russland: Ukrainischer Drohnenangriff tötet mehrere Personen
- Tausende protestieren in Kiew gegen Entlassung von Fedorow
- Besatzungsbehörden: Tote nach ukrainischem Drohnenangriff
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF