- Laut Behörden sind bei Drohnenangriffen auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim Behörden ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden.
- Russische Angriffe haben mehrere Städte in der Ukraine getroffen. Sieben Personen sind dabei ums Leben gekommen.
- Die Ukraine und Aserbaidschan haben eine engere militärtechnische Zusammenarbeit vereinbart.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Toter und Verletzte auf Krim nach ukrainischen Angriffen
- Russland: Ukrainische Drohnen über Sewastopol
- Russland: Drei Tote bei ukrainischem Angriff in Region Luhansk
- Sieben Tote bei russischem Grossangriff auf die Ukraine
- Selenski: Sicherheits- und Energieabkommen mit Aserbaidschan
- Russland berichtet von 127 abgefangenen ukrainischen Drohnen
- Ukraine meldet Abschuss von 580 feindlichen Drohnen
- Rumänien meldet erstmals Sachschäden durch Drohnentrümmer
- Ukrainische Städte unter schwerem russischem Beschuss
- Ukraine: Tote nach russischem Angriff im Gebiet Cherson
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF