- Wieder gibt es Opfer durch russische Drohnenangriffe in der Ukraine. Kiew will ein wichtiges Rüstungsobjekt in Russland getroffen haben.
- Belarus hat nach Angaben aus Kiew in grenznahen Gebieten zur Ukraine mit dem Ausbau von Strassen und dem Bau von Artilleriestellungen begonnen.
- Bei massiven russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Nacht mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Putin-Verbündeter Lukaschenko zu Treffen mit Trump bereit
- Ukraine nimmt russische Kriegs- und Ölindustrie ins Visier
- Schwere Drohnenangriffe in der Ukraine – zivile Opfer
- Mindestens fünf Tote bei Schüssen in Kiew – auch Schütze tot
- Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in Kiew
- Offenbar zahlreiche Angriffe auf russische Öl-Infrastruktur
- Ukraine greift auch Öldepot auf der Krim an
- Grossbrand in Ölterminal in Südrussland
- Ukraine: Russland will Belarus offenbar in Krieg hineinziehen
- Russland wirft Europa zunehmende Verwicklung in Ukraine-Krieg vor
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF