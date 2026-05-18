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Krieg in der Ukraine EU-Kommission unterzeichnet Abkommen über Ukraine-Hilfe

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18.05.2026, 06:43

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Themen in diesem Newsticker

  • Polen fasst drei mutmassliche russische Agenten
  • Von der Leyen verurteilt russische Drohungen gegen das Baltikum
  • Kreml: Treffen Putins mit Trump bei Apec-Gipfel möglich
  • Brand in russischer Raffinerie nach Drohnenangriff
  • Xi und Putin verabschieden Erklärung – auch zu Ukraine-Krieg
  • EU-Kommission unterzeichnet Abkommen über Ukraine-Hilfe
  • Russland: 273 ukrainische Drohnen in der Nacht abgefangen
  • Drohnenalarm in Vilnius: Bevölkerung in Schutzräume gerufen
  • Bericht: EU erwägt Merkel oder Draghi für Gespräche mit Putin
  • Ukraine: Erneut russische Angriffe auf ukrainische Städte

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.5.2026, 19:30 Uhr

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