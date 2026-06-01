- Frankreich stoppte die «Tagor», Teil der russischen Schattenflotte, bei einer Operation mit Partnern wie dem Vereinigten Königreich.
- Nach dem Drohnenangriff in Galati weist Rumänien den russischen Konsul aus, schliesst das Konsulat in Constanta und bestellt den russischen Botschafter ein.
- Die Ukraine hat einen neuen Iris-T-Luftabwehrwerfer aus Deutschland erhalten. Das System kann gegen fliegende Ziele eingesetzt werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Frankreich stoppt russischen Öltanker im Atlantik
- Rumänien bestätigt russischen Ursprung der Drohne
- Das sind die Ereignisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF