- Die Ukraine setzt bei dem Wettrüsten in der Nutzung Künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld auf Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Palantir.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Russland für das Wiederaufflammen der Kämpfe nach dem Auslaufen einer dreitägigen Waffenruhe verantwortlich gemacht.
- Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht Anzeichen für eine Kehrtwende im schwierigen Abwehrkampf der Ukraine gegen russische Angreifer.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russischer Zerstörer vor deuscher Insel Fehmarn unterwegs
- Selenski: Ukraine greift Gasanlagen tief in Russland an
- Russland hat laut Pistorius eine Phase der Schwäche
- Ukraine arbeitet bei KI-Einsatz im Krieg mit Palantir zusammen
- Anti-Korruptionsbehörde: Keine Ermittlungen gegen Selenski
- Krieg in der Ukraine nähert sich laut dem Kreml dem Ende
- Rutte äussert sich «äusserst optimistisch» über Zukunft der Nato
- Korruptionsermittlungen: Jermak weist Geldwäschevorwurf zurück
- Selenski kritisiert Moskaus Rückkehr zum Krieg
- Selenski: Russland hat mit über 200 Drohnen angegriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF