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Krieg in der Ukraine Russland: 550 ukrainische Drohnen abgeschossen, drei Tote

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11.05.2026, 07:01

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Themen in diesem Newsticker

  • Russland: Über 500 ukrainische Drohnen über Nacht abgewehrt
  • Russland meldet mehrere Tote nach Drohnenangriffen
  • Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff auf Sewastopol
  • Selenski: Moskau bekommt immer noch westliche Elektronik
  • Russische Pässe für Separatistengebiet Transnistrien
  • Russland meldet die Einnahme zweier ukrainischer Dörfer
  • Ukraine: Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück
  • Kreml: Putin nächste Woche in China
  • Russisches Gericht fordert 200 Milliarden Euro von Euroclear
  • Selenski kündigt neue Drohnenangriffe auf Russland an

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.5.2026, 19:30 Uhr

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