- Putin präsentiert sich am St. Petersburger Wirtschaftsforum den internationalen Medien.
- Nach Einigung mit Ungarn stimmen nun alle EU‑Mitgliedstaaten für die Eröffnung einer ersten Phase von Beitrittsgesprächen sowohl mit der Ukraine als auch mit der Republik Moldau.
- Beim Besuch des Nato-Generalsekretärs Mark Rutte in Kiew bedauert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski das lange Warten auf die US-Unterhändler. «Bedauerlicherweise stehen wir in der Warteschlange dieser Kriege.»
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Gegenseitige Angriffe gehen weiter
- Putin will der Welt die Wirtschaftsmacht des Kremls präsentieren
- Russland meldet Tote nach ukrainischem Angriff auf der Krim
- Grünes Licht für erste EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine
- Selenski telefoniert mit Starmer
- Ukrainisches Unternehmen testet ballistische Abwehrrakete
- Selenski sieht sich wegen Iran-Krieg in der Warteschlange
- Selenski: Angriffe in Russland stärken Verhandlungsposition
- Kreml bestätigt Besuch von Gerhard Schröder in Moskau
- Nach Angriff auf Petersburg: Kreml sieht Kriegskurs bestätigt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF