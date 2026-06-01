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Krieg in der Ukraine Kremlchef Putin steht den Medien Red und Antwort

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01.06.2026, 06:03

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Themen in diesem Newsticker

  • Gegenseitige Angriffe gehen weiter
  • Putin will der Welt die Wirtschaftsmacht des Kremls präsentieren
  • Russland meldet Tote nach ukrainischem Angriff auf der Krim
  • Grünes Licht für erste EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine
  • Selenski telefoniert mit Starmer
  • Ukrainisches Unternehmen testet ballistische Abwehrrakete
  • Selenski sieht sich wegen Iran-Krieg in der Warteschlange
  • Selenski: Angriffe in Russland stärken Verhandlungsposition
  • Kreml bestätigt Besuch von Gerhard Schröder in Moskau
  • Nach Angriff auf Petersburg: Kreml sieht Kriegskurs bestätigt

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 2.6.2026, 19:30 Uhr

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