- In der Nacht haben Kiew und andere ukrainische Städte schweren Beschuss mit Raketen und Drohnen aus Russland gemeldet.
- Das Schweizer Parlament stimmt dem Wiederaufbau-Abkommen Schweiz–Ukraine zu: Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Vereinbarung für das kriegsversehrte Land genehmigt.
- Frankreich stoppte die «Tagor», Teil der russischen Schattenflotte, bei einer Operation mit Partnern wie dem Vereinigten Königreich.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Opferzahlen nach russischen Angriffen steigen weiter
- Ständerat befürwortet Wiederaufbau-Abkommen mit der Ukraine
- Selenski fordert nach Angriffen mehr Flugabwehr
- Ukrainische Drohnen setzen südrussische Raffinerie in Brand
- Russland: Luftangriff war Reaktion auf ukrainische Angriffe
- Ukraine: Nächtliche Angriffe fordern landesweit Tote
- Kiew: Zahl der Verletzten steigt, drei Tote
- Mehrere Todesopfer in Stadt Dnipro
- Auch Luftangriffe auf andere ukrainische Grossstädte
- Ukraine: Luftangriffe auf Kiew
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF