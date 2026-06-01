- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin in einem offenen Brief ein Treffen vorgeschlagen, um ein Ende des Krieges zu vereinbaren.
- Kremlchef Wladimir Putin bleibt bei seiner Forderung nach vollständiger russischer Kontrolle über die Gebiete Donezk und Luhansk als Voraussetzung für Frieden in der Ukraine.
- Nach Einigung mit Ungarn stimmen nun alle EU‑Mitgliedstaaten für die Eröffnung einer ersten Phase von Beitrittsgesprächen sowohl mit der Ukraine als auch mit der Republik Moldau.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski bietet Putin Treffen und Feuerpause während Dialog an
- Kremlchef verlangt Donezk und Luhansk als Friedensbedingung
- Für wehrpflichtige Ukrainer könnte Schutz in EU und Schweiz enden
- Russland kritisiert Aufnahme auf UNO-Liste zu sexueller Gewalt
- Tote nach russischem Angriff im Gebiet Sumy
- Ukraine: Angriff auf russisches Patrouillenschiff vor der Krim
- Frankreichs Militär: Etliche Provokationen Russlands über Ostsee
- Russland meldet Rückgang der Ölproduktion
- Gegenseitige Angriffe gehen weiter
- Putin will der Welt die Wirtschaftsmacht des Kremls präsentieren
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF