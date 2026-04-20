- Die Ukraine bittet die Türkei um die Ausrichtung eines Gipfeltreffens zwischen Präsident Wolodimir Selenski und dem russischen Staatschef Wladimir Putin.
- Die russischen Behörden haben die Nichtregierungsorganisation Russland der Zukunft – Schweiz als «unerwünscht» eingestuft. Dies kriminalisiert die Zusammenarbeit von Russen mit der Organisation in der Schweiz.
- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas rechnet bis Mittwoch mit «positiven Entscheidungen» über einen Kredit für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU-Staaten geben Milliarden-Hilfspaket für Ukraine frei
- Ab Donnerstag fliesst Rohöl durch die Druschba-Pipeline
- Russland will Öl-Transit nach Deutschland ab Mai stoppen
- Ukraine bittet Türkei um Ausrichtung eines Selenski-Putin-Gipfels
- Elf Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland
- Russische Drohnenangriffe auf Odessa und Saporischja
- Biennale in Venedig: EU plant Strafe für Teilnahme Russlands
- Selenski spricht mit von der Leyen über Freigabe des Hilfspakets
- Selenski: Druschba-Pipeline wieder funktionsfähig
- Kallas: Entscheidung über EU-Kredit für Ukraine bis Mittwoch
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF