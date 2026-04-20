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Krieg in der Ukraine Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf

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20.04.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • EU-Staaten geben Milliarden-Hilfspaket für Ukraine frei
  • Ab Donnerstag fliesst Rohöl durch die Druschba-Pipeline
  • Russland will Öl-Transit nach Deutschland ab Mai stoppen
  • Ukraine bittet Türkei um Ausrichtung eines Selenski-Putin-Gipfels
  • Elf Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland
  • Russische Drohnenangriffe auf Odessa und Saporischja
  • Biennale in Venedig: EU plant Strafe für Teilnahme Russlands
  • Selenski spricht mit von der Leyen über Freigabe des Hilfspakets
  • Selenski: Druschba-Pipeline wieder funktionsfähig
  • Kallas: Entscheidung über EU-Kredit für Ukraine bis Mittwoch

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.4.2026, 19:30

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