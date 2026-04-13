- Laut der ukrainischen Armee haben die russischen Streitkräfte 2299 Mal gegen die Osterwaffenruhe verstossen. Das russische Verteidigungsministerium meldete 1971 Verstösse durch ukrainische Truppen.
- Russland hat nach eigenen Angaben die ostukrainische Region Donezk bereits zu rund vier Fünftel unter seine Kontrolle gebracht.
- Russland und die Ukraine haben Kriegsgefangene ausgetauscht. Es seien jeweils 175 Gefangene übergeben worden, hiess es.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Liveticker
- Osterwaffenruhe in der Ukraine abgelaufen
- Die Ereignisse der letzten Tage
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF