- UNO-Atombehörde IAEA vereinbart Feuerpause in der Region Saporischja. Am AKW müssen dringende Reparaturarbeiten durchgeführt werden.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin in einem offenen Brief ein Treffen vorgeschlagen, um ein Ende des Krieges zu vereinbaren.
- Kremlchef Wladimir Putin bekräftigte seine Forderung, dass die Ukraine für Frieden den Rest der ostukrainischen Donbass-Region aufgeben müsse.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tote nach russischem Drohnenangriff nahe Kiew
- Feuerpause nahe AKW Saporischja für Reparaturen
- Wadephul an Putin: Über Ukraine mit Europäern verhandeln
- Putin nicht gegen wirtschaftliche Zusammenarbeit EU-Ukraine
- US-Repräsentantenhaus stimmt für weitere Ukraine-Hilfe
- Ukraine sieht Waffenexport als langfristige Einnahmequelle
- Selenski bietet Putin Treffen und Feuerpause während Dialog an
- Kremlchef verlangt Donezk und Luhansk als Friedensbedingung
- Für wehrpflichtige Ukrainer könnte Schutz in EU und Schweiz enden
- Russland kritisiert Aufnahme auf UNO-Liste zu sexueller Gewalt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF