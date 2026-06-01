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Krieg in der Ukraine Reparaturarbeiten am AKW Saporischja – Feuerpause vereinbart

Autor: 

01.06.2026, 06:03

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Themen in diesem Newsticker

  • Tote nach russischem Drohnenangriff nahe Kiew
  • Feuerpause nahe AKW Saporischja für Reparaturen
  • Wadephul an Putin: Über Ukraine mit Europäern verhandeln
  • Putin nicht gegen wirtschaftliche Zusammenarbeit EU-Ukraine
  • US-Repräsentantenhaus stimmt für weitere Ukraine-Hilfe
  • Ukraine sieht Waffenexport als langfristige Einnahmequelle
  • Selenski bietet Putin Treffen und Feuerpause während Dialog an
  • Kremlchef verlangt Donezk und Luhansk als Friedensbedingung
  • Für wehrpflichtige Ukrainer könnte Schutz in EU und Schweiz enden
  • Russland kritisiert Aufnahme auf UNO-Liste zu sexueller Gewalt

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 2.6.2026, 19:30 Uhr

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