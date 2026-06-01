- Laut der Ukraine wurde ein Lager für Atommüll in der Sperrzone bei Tschernobyl getroffen. Erhöhte Strahlungswerte wurden bislang nicht festgestellt.
- Laut russischen Behörden wurden insgesamt 376 ukrainische Drohnen abgefangen. 86 davon allein in der Region St. Petersburg.
- Das Kernkraftwerk Saporischschja wird wieder mit Strom versorgt. Seit Freitag gilt ein lokaler Waffenstillstand, um Reparaturen an der Stromleitung zu ermöglichen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Zwei Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
- Ukraine: Drohnenangriff auf Atommülllager nahe Tschernobyl
- Merz, Starmer und Macron treffen Selenski heute Abend in London
- Nato baut Präsenz an Nordostflanke in Schweden und Finnland aus
- Ukraine meldet russischen Angriff auf Rettungsboote
- Ukraine: Rüstungsindustrie als neuer Wirtschaftszweig
- Treffen von Merz, Macron und Starmer mit Selenski
- Russland: Kernkraftwerk Saporischschja wieder mit Strom versorgt
- Ukraine: Brände in Kronstadt und Mariupol
- Selenski: Öldepot und Militärbasis in Russland getroffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF