- Ein Drohnenangriff im von Russland annektierten Teil der Region Donezk forderte laut Angaben Russlands sieben Tote und elf Verletzte.
- Die Zahl der Toten durch die jüngsten russischen Angriffe ist nach ukrainischen Angaben auf 22 gestiegen. Russland hatte in der Nacht auf Dienstag unter anderem die Städte Kiew und Dnipro angegriffen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnte gestern Abend vor einem erneuten massiven russischen Angriff.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Drohnenangriffe in St. Petersburg kurz vor Wirtschaftsforum
- Russland: Drohnenangriff tötet sieben Menschen in Donezk
- Russische Behörden melden Drohnenabschüsse
- Rationierung von Treibstoff nun auch in Luhansk
- Selenski warnt vor weiterem russischen Grossangriff
- António Guterres verurteilt russische Angriffe «aufs Schärfste»
- Zahl der Toten durch russische Angriffe steigt auf 22
- Drohnenangriffe auf Raffinerien zwingen Moskau zu mehr Ölexporten
- Französisches Aussenministerium verurteilt russische Angriffe
- Merz drängt auf EU-Verhandlungen mit Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF