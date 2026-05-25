- Russland warnt vor einer «Reihe systematischer Angriffe» gegen ukrainische Rüstungsbetriebe in Kiew. Ausländer sollten die Stadt verlassen.
- Bei massiven russischen Angriffen sind in Kiew laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Es gab auch mindestens 87 Verletzte.
- Russland hat nach eigenen Angaben in der Ukraine erneut die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tschechien verschärft Regeln für ukrainische Flüchtlinge
- Russland warnt vor Angriffen auf Kiew
- Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
- Nach Angriff auf Kiew: Zahl der Verletzten steigt auf fast 90
- Nach Grossangriff auf Kiew – Neue Attacken im Grenzgebiet
- Die wichtigsten Ereignisse des Vortages
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Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF