- Die Regeln für Personen mit Schutzstatus S in der Schweiz sollen angepasst werden. Dies betrifft die Geflüchteten aus der Ukraine.
- Der russische UNO-Botschafter erklärte, das ARD-Studio in Kiew sei unabsichtlich getroffen und stark zerstört worden.
- Russland hatte zuvor vor einer «Reihe systematischer Angriffe» gegen ukrainische Rüstungsbetriebe in Kiew gewarnt. Ausländer sollten die Stadt verlassen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland meldet Einnahme von zwei Ortschaften
- Bundesrat: Arbeitsregeln für Schutzstatus S verändert
- Sechs Verletzte durch russische Angriffe in der Ukraine
- Brand nach Angriffen auf den Hafen von Tuapse
- Ukrainische Angriffe auf südrussische Hafenstadt Taganrog
- Russland: Einige Banken dürfen neu selbst Drohnen abschiessen
- Russland: Schäden an ARD-Studio in Kiew sei Kollateralschaden
- Geflüchteten Russen droht Beschlagnahme von Vermögen
- Berlin bestellt nach russischen Drohungen Botschafter ein
- Drohnen-Vorfälle: Von der Leyen sichert Baltenstaaten Beistand zu
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF