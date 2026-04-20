- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat wegen einer Russland-Reise den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner fehlenden Respekt vor der Ukraine vorgeworfen.
- Europol identifiziert und spürt 45 mutmasslich entführte ukrainische Kinder auf, welche in die besetzten Gebiete der Ukraine verschleppt wurden.
- Ukrainische Drohnen zerstören Teile des russischen Hafens Tuapse. Ein Mensch stirbt, Gebäude und Raffinerie schwer beschädigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski wirft US-Vermittlern Respektlosigkeit vor
- Europol: Ermittler entdecken 45 verschleppte ukrainische Kinder
- Ukraine: Ranghoher Militär bei Drohnenangriff verletzt
- Selenski fordert europäisches Abwehrsystem gegen Raketen
- Deutsche in Russland wegen Terrorverdachts festgenommen
- Ukrainischer Geheimdienst meldet Angriff auf russische Schiffe
- Drohnenangriff auf russischen Hafen Tuapse fordert Todesopfer
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF