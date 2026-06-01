- In der Nacht haben Kiew und andere ukrainische Städte schweren Beschuss mit Raketen und Drohnen aus Russland gemeldet.
- Frankreich stoppte die «Tagor», Teil der russischen Schattenflotte, bei einer Operation mit Partnern wie dem Vereinigten Königreich.
- Nach dem Drohnenangriff in Galati weist Rumänien den russischen Konsul aus, schliesst das Konsulat in Constanta und bestellt den russischen Botschafter ein.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Mehrere Todesopfer in Stadt Dnipro
- Auch Luftangriffe auf andere ukrainische Grossstädte
- Ukraine: Luftangriffe auf Kiew
- Selenski: Lage an ukrainischen Fronten ist stabil
- Nationalrat sagt Ja zu Wiederaufbau-Abkommen mit der Ukraine
- Russland verbietet Kerosinexporte
- Ukraine und Litauen einigen sich über Flüssiggas-Importe
- Kreml verurteilt Festsetzung des Öltankers durch Frankreich
- Putin sucht Wachstumsstrategie trotz wirtschaftlicher Stagnation
- Mehrere Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF