- Beim Besuch des Nato-Generalsekretärs Mark Rutte in Kiew bedauert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski das lange Warten auf die US-Unterhändler. »Bedauerlicherweise stehen wir in der Warteschlange dieser Kriege».
- Kurz vor dem Start des St. Petersburg International Economic Forum haben ukrainische Drohnenangriffe Teile der Infrastruktur in mehreren Bezirken der russischen Stadt zerstört.
- Ein Drohnenangriff im von Russland annektierten Teil der Region Donezk forderte nach russischen Angaben sieben Tote und elf Verletzte.
- Die Zahl der Toten durch die jüngsten russischen Angriffe ist nach ukrainischen Angaben auf 22 gestiegen. Russland hatte in der Nacht auf Dienstag unter anderem die Städte Kiew und Dnipro angegriffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski sieht sich wegen Iran-Krieg in der Warteschlange
- Selenski: Angriffe in Russland stärken Verhandlungsposition
- Kreml bestätigt Besuch von Gerhard Schröder in Moskau
- Nach Angriff auf Petersburg: Kreml sieht Kriegskurs bestätigt
- Selenski lobt Drohnenangriffe auf St. Petersburg
- Nato-Generalsekretär Rutte besucht Ukraine mit Nordatlantikrat
- Drohnenangriffe in St. Petersburg kurz vor «russischem WEF»
- Russland: Drohnenangriff tötet sieben Menschen in Donezk
- Russische Behörden melden Drohnenabschüsse
- Rationierung von Treibstoff nun auch in Luhansk
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF