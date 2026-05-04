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Krieg in der Ukraine Ukraine und Russland melden Angriffe trotz Waffenruhe

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04.05.2026, 06:07

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Themen in diesem Newsticker

  • Deutschland lehnt Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg ab
  • Berichte über gegenseitige Angriffe trotz vereinbarter Feuerpause
  • Fico will keinen «Eisernen Vorhang zwischen EU und Russland»
  • Putin sieht Ende des Ukraine-Konflikts in Sicht
  • Feuerwehr kämpft weiter gegen Brand in Tschernobyl-Sperrzone
  • Feuerpause wird zur Truppenrotation genutzt
  • EU-Ratspräsident: Europa wird mit Russland reden müssen
  • Putin empfängt slowakischen Ministerpräsidenten Fico
  • Russland hebt Internet- und SMS-Beschränkungen auf
  • Russland berichtet von Beschuss – Militärparade aber störungsfrei

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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