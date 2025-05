Legende: Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil. Keystone / DPA / Michael Kappeler

Am Montag erklärte Merz in Berlin: «Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind – weder von den Briten, noch von den Franzosen, noch von uns, und von den Amerikanern auch nicht.»

Die vermeintliche «Reichweitenwende» sorgte im deutschen Blätterwald wie auch in der Politik für Aufruhr. Denn damit suggerierte Merz, dass er in der Taurus-Frage die Zurückhaltung seines Vorgängers Olaf Scholz (SPD) aufgeben könnte. Die Sozialdemokraten, die mit Merz' Union eine Koalition bilden, reagierten verschnupft.

Tags darauf relativierte Merz im finnischen Turku: Die Reichweitenbegrenzung für bereits gelieferte Waffen sei schon seit längerem aufgehoben worden. Die Ukraine dürfe also schon Stellungen in Russland angreifen. Von der Lieferung deutscher Langstreckenwaffen – konkret der Taurus-Marschflugkörper – war keine Rede.