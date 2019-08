Zenz hat Einblick in Regierungsdokumente erhalten. Diese seien von Regional- und Lokalbehörden in Xinjiang veröffentlicht oder in staatlichen Medien und von Firmen wiedergegeben worden. Demnach könnte es sich um einen gestuften Prozess der Wiedereingliederung in die Gesellschaft handeln.

So könnten die Insassen zunächst in Produktionsstätten nahe oder sogar in den Lagern mit der Arbeit beginnen. Unter strenger Beobachtung. Die Anzeichen deuten laut Zenz darauf hin, dass sie nach dieser Lernphase, «stückweise» nachhause können. Auch dort müssten sie aber weiter Arbeit verrichten – in Dörfern und ländlichen Gebieten hätten die Behörden dafür eigens «Satellitenfabriken» errichtet.