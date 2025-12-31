Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Thailand hat 18 seit fünf Monaten festgehaltene Kriegsgefangene aus Kambodscha freigelassen.

Die Übergabe erfolgte im Rahmen einer Waffenruhe, mit der beide Länder jüngst schwere Kämpfe entlang ihrer gemeinsamen Grenze beendet hatten, wie das Aussenministerium in Bangkok mitteilte.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) spricht von einem wichtigen Schritt im Friedensprozess.

Es handele sich um einen vertrauensbildenden Schritt im Einklang mit internationalen humanitären Grundsätzen, teilte das thailändische Aussenministerium weiter mit. «Thailand hofft, dass Kambodscha darauf mit konkreten Massnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Friedens zwischen beiden Ländern reagieren wird.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Beim Grenzübertritt nach Kambodscha wurden die Kriegsgefangenen frenetisch empfangen. Bildquelle: REUTERS/Soveit Yarn. 1 / 4 Legende: Beim Grenzübertritt nach Kambodscha wurden die Kriegsgefangenen frenetisch empfangen. REUTERS/Soveit Yarn

Bild 2 von 4. Rund 155 Tage befanden sich die kambodschanischen Soldaten in Thailand in Gefangenschaft. Bildquelle: Keystone/AP/AKP. 2 / 4 Legende: Rund 155 Tage befanden sich die kambodschanischen Soldaten in Thailand in Gefangenschaft. Keystone/AP/AKP

Bild 3 von 4. Bei ihrer Ankunft wurden sie mit Blumen eingedeckt. Bildquelle: REUTERS/Soveit Yarn. 3 / 4 Legende: Bei ihrer Ankunft wurden sie mit Blumen eingedeckt. REUTERS/Soveit Yarn

Bild 4 von 4. Später werden die Soldaten in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh erwartet. Bildquelle: Keystone/AP/AKP. 4 / 4 Legende: Später werden die Soldaten in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh erwartet. Keystone/AP/AKP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zwischen den Streitkräften Thailands und Kambodschas war es bereits im Juli zu knapp einwöchigen heftigen Gefechten an der 800 Kilometer langen Grenze beider Länder gekommen. Dabei wurden die 18 Soldaten aus Kambodscha in Thailand als Kriegsgefangene inhaftiert – seither ein zentrales Hindernis für eine Annäherung beider Staaten.

Anfang Dezember waren neue schwere Kämpfe zwischen den Nachbarstaaten entbrannt. Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben, über eine halbe Million Bewohnerinnen und Bewohner auf beiden Seiten wurden in die Flucht getrieben. Hintergrund der Feindseligkeiten ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche.

Die neuerliche Waffenruhe, die am Samstag vereinbart worden war, sah vor, die verbliebenen Soldaten freizulassen, wenn die Feuerpause 72 Stunden lang eingehalten würde. Diese Frist lief am Dienstag ab.

«Die Achtung des humanitären Völkerrechts, zu dem auch die Rückführung von Kriegsgefangenen nach Beendigung der Kampfhandlungen gehört, ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen zwischen den Parteien», sagte IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric. «Ich hoffe, dies trägt dazu bei, den Grundstein für ein neues Jahr zu legen, das auf dem Frieden und der Stabilität beruht, die die Gemeinschaften auf beiden Seiten der Grenze brauchen und verdienen.»