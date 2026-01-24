In Minneapolis ist es erneut zu tödlichen Schüssen auf einen Mann durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE gekommen.

Das teilten der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, und die Stadt Minneapolis auf X mit.

Ein 51-jähriger Mann ist nach der Schiesserei offenbar gestorben, wie aus einer Spitalakte hervorgeht, die der Agentur Associated Press (AP) vorliegt und wie das auch CNN meldet.

Gouverneur Walz habe mit dem Weissen Haus gesprochen und den Abzug von «Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten» aus Minnesota gefordert.

Die Stadt Minneapolis postete auf X, man sei über Berichte über einen Schussvorfall in der Stadt unter Beteiligung von Bundesbeamten informiert und werde später mehr Angaben machen können.

Die Stadtverwaltung Minneapolis bat die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren und die unmittelbare Umgebung zu meiden, hiess es in einer Mitteilung.

Die Person sei bei einem harten Vorgehen der Regierung gegen Einwanderer erschossen worden, sagte Gouverneur Tim Walz. Details der Schiesserei sind noch unbekannt.

Die Sprecherin des Ministeriums für Innere Sicherheit, Tricia McLaughlin, teilte der Agentur AP mit, dass die Person eine Schusswaffe mit zwei Magazinen bei sich hatte.

Person verstorben – beginnende Proteste

Die Person, auf die geschossen worden sei, sei inzwischen verstorben, berichtete der Fernsehsender CNN und meldete auch die Agentur AP auf der Grundlage einer Spitalakte.

Nach der Schiesserei versammelte sich eine wütende Menschenmenge und beschimpfte die Beamten der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE als «Feiglinge» und forderte sie auf, nach Hause zu gehen.

Legende: Beamten der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis erneut eine Person erschossen. REUTERS / Tim Evans

Bereits Anfang Januar hatte ein ICE-Beamter in Minneapolis eine 37-jährige Frau erschossen. Der Fall hatte Proteste ausgelöst. Die Regierung bezeichnete das Vorgehen als Notwehr, Demokratische Politiker und Demonstranten sprachen von übermässiger Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung.

Die ICE-Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Seit Beginn der verstärkten Einsätze in Minnesota sind nach Angaben der US-Regierung rund 3000 Menschen festgenommen worden. Mehrere Klagen lokaler Behörden gegen das Vorgehen der Bundesbehörden sind derzeit bei Gerichten anhängig.