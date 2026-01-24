In Minneapolis ist es erneut zu tödlichen Schüssen auf einen Mann durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE gekommen.

Das teilten der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, und die Stadt Minneapolis auf X mit.

Der 37-jährige Mann ist nach der Schiesserei gestorben, wie das US-Ministerium für Innere Sicherheit mitteilte.

Diese Person am Einsatzort für tot erklärt worden, teilte das Ministerium auf X mit. Hingegen sagte der Polizeichef von Minneapolis, dass der Mann wenig später in einem Spital gestorben sei.

US-Ministerium: Getöteter war bewaffnet

Die Stadt Minneapolis postete auf X, man sei über Berichte über einen Schussvorfall in der Stadt unter Beteiligung von Bundesbeamten informiert. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Ruhe zu bewahren und die unmittelbare Umgebung zu meiden.

Der erschossene Mann war nach Angaben des US-Ministeriums für Innere Sicherheit bewaffnet. Bundesbeamte hätten eine Operation gegen einen wegen Körperverletzung gesuchten illegalen Einwanderer durchgeführt, als eine Person sich mit einer Halbautomatikpistole näherte, teilte das Ministerium auf X mit. Dazu teilte es ein Foto der mutmasslichen Waffe.

Die Beamten hätten versucht, den Mann zu entwaffnen, doch dieser habe Widerstand geleistet. Dann habe ein Beamter die tödlichen Schüsse abgegeben.

Polizei: 37-Jähriger weisser US-Bürger

Beim Getöteten handle es sich um einen 37-jährigen weissen Bürger von Minneapolis, der vermutlich US-Bürger sei, sagte der Polizeichef von Minneapolis bei einer Pressekonferenz. Der Mann sei berechtigt gewesen, eine Waffe zu tragen.

Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, schrieb auf X, dass es erneut einen schrecklichen Schussvorfall durch einen Bundesbeamten gegeben habe.

Er habe mit dem Weissen Haus gesprochen, schrieb der Gouverneur. «Minnesota hat es satt. Das ist abscheulich», schrieb Walz weiter. Präsident Donald Trump müsse den Einsatz beenden. «Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt.»

Person verstorben – beginnende Proteste

Der Mann sei am Einsatzort für tot erklärt worden, teilte das Ministeriums für Innere Sicherheit mit. Dageben sagte der Polizeichef von Minneapolis, dass der Mann wenig später in einem Spital gestorben sei. Es handle sich um einen weissen Mann aus Minneapolis, der vermutlich US-Bürger sei, ergänzte der Polizeichef. Viele Details zum Vorfalls sind unklar.

Nach der Schiesserei versammelten sich innert kurzer Zeit mindestens 300 Demonstrierende und beschimpfte die Beamten der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE als «Feiglinge» und forderte sie auf, nach Hause zu gehen. Die Beamten hätten auch Tränengas und Pfefferspray eingesetzt.

Legende: Beamten der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis erneut eine Person erschossen. Keystone/Abbie Parr

Bereits Anfang Januar hatte ein ICE-Beamter in Minneapolis eine 37-jährige Frau erschossen. Der Fall hatte Proteste ausgelöst. Die Regierung bezeichnete das Vorgehen als Notwehr, Demokratische Politiker und Demonstranten sprachen von übermässiger Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung.

Die ICE-Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Seit Beginn der verstärkten Einsätze in Minnesota sind nach Angaben der US-Regierung rund 3000 Menschen festgenommen worden. Mehrere Klagen lokaler Behörden gegen das Vorgehen der Bundesbehörden sind derzeit bei Gerichten anhängig.