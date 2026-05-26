In der belgischen Stadt Buggenhout ist ein Zug mit einem Schulbus kollidiert.

Vier Personen sind ums Leben gekommen, wie es in einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde heisst.

Das berichtet der Fernsehsender RTL unter Berufung auf den Verkehrsminister Jean-Luc Crucke.

Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Teenager im Alter von 12 und 15 Jahren, eine 27-jährige Begleitperson und den 49-jährigen Busfahrer. Fünf weitere Kinder wurden zunächst schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht, ihr Zustand sei derzeit stabil.

Der Unfall ereignete sich um 8:08 Uhr an einem Bahnübergang, etwa einen Kilometer vom Bahnhof Buggenhout entfernt. Wie Frédéric Sacré, der Sprecher von Infrabel, dem Betreiber des belgischen Eisenbahnnetzes, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, sei der Aufprall «übermässig heftig» gewesen. Sacré sprach von einer «dramatischen Bilanz».

Der belgische Innenminister Bernard Quintin schrieb auf der Plattform X, dass er «mit tiefer Trauer von dem tragischen Unfall in Buggenhout» erfahren habe. Er gab keine weiteren Details bekannt.

Legende: Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang. Keystone / KOEN BATEN

Wie An Berger von der Bundespolizei gegenüber dem Sender VRT sagte, waren sieben Schulkinder, eine Aufsichtsperson und der Fahrer an Bord des Schulbusses. Die Schranke sei geschlossen gewesen, als der Bus den Bahnübergang überqueren wollte. Im Zug sei keiner der Fahrgäste verletzt worden.